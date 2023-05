Gladenbach sammelt Ideen für Tourismus

Dass es den Gladenbachern nicht an Ideen mangelt, zeigten die über 30 Workshop-Teilnehmer in der Aktivphase, in der es galt, Anregungen für Verbesserungen zu sammeln. Dafür standen Tafeln mit verschiedenen Themenfeldern bereit, an die die Teilnehmer ihre Vorschläge anheften konnten. Aus sportlicher Sicht wurden etwa Fitness-Wochen, geführte Mountainbike-Touren oder auch neue Outdoor-Sportanlagen wie eine Parcours-Strecke genannt.