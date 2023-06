Gladenbach: Schul-Förderverein macht vieles möglich

Und so sah die Hilfe in jüngster Vergangenheit aus: Der Landkreis hatte den Schulhof der Grundschule unter anderem mit einem großen Fußball- und Sportfeld neu gestaltet. 8000 Euro hatte der Förderverein aus dem Sponsorenlauf 2018 dafür zurückgehalten und jetzt an den Schulträger überwiesen. Ein Dutzend kleinere Projekte förderte er mit weiteren 4000 Euro. Darunter viel Kulturelles wie Theater-Aufführungen oder Lesungen für alle Schulstufen, den „Tag der kulturellen Bildung“ in der Oberstufe oder Sozialzuschüsse für Instrumenten-Leihgebühren. Der Förderverein hat 650 Euro zur Anschaffung des lebensgroßen, von Förderstufen-Schülern künstlerisch gestalteten Europa-Stiers beigetragen. Neu war die Anfrage der Grundschule nach Buchumschlägen: In der Hoffnung, dass Kinder und Eltern lernen, wie man mit neuen Schulbüchern pfleglich umgeht.