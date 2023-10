Gladenbacher Brunnenmarkt bietet Einkaufsspaß mit viel Musik

Der Namensgeber des Gladenbacher Herbstmarktes: Der 1987 eingeweihte Brunnen auf dem Marktplatz sprudelt derzeit allerdings nicht. Wegen defekter Rohre und Pumpe sowie Wasserverlust ist die Anlage stillgelegt - 2025 soll ein neuer Brunnen am neuen Busbahnhof entstehen.

Die 35. Auflage des Herbstmarktes von Stadt und Gewerbeverein steht am 15. Oktober an. Viele Verkaufsstände, offene Geschäfte, Musiker und Straßenkünstler locken in die Innenstadt.