Gladenbacher Demenz-Woche mit Fachvorträgen und Plauschcafé

Am letzten Tag der Veranstaltungsreihe stand alles unter dem Motto „Das Gedächtnis nicht vergessen“. Die AWO Nordhessen möchte in Gladenbach das Thema Demenz mehr in die Öffentlichkeit bringen. Aus diesem Grund fanden die Veranstaltungen im Rahmen der Lichtblicke-Tage nicht nur in den eigenen Räumen statt, sondern auch im Haus des Gastes. Andrea Dörr-Silvestri, AWO-Quartiersmanagerin in Gladenbach moderierte das Programm und bot den Rednern die Gelegenheit sich vorzustellen und auch die Besucher direkt zu Wort kommen zu lassen.