Gladenbacher Kirschenkönigin schwärmt von Amtspflichten

Du hast viele Termine in der Stadt absolviert – unter anderem beim Ferienpass, beim Musikfestival „Donnerstags in Gladenbach“, beim Brunnenmarkt, bei der Tanzgala oder bei der Weihnachtsfeier für Senioren. Als Botschafterin warst du aber auch außerhalb Gladenbachs im Einsatz.

Das stimmt. Ein besonderes Highlight in meiner Amtszeit war der Besuch im Schloss in Wiesbaden. Dort hat Ministerpräsident Boris Rhein rund 120 hessische Hoheiten empfangen. Königinnen und Könige, Prinzessinnen und Prinzen kamen zusammen. Zu sehen, wie viele andere Menschen es gibt, die ebenfalls ein solches Amt innehaben, war für mich sehr interessant. Einige nehmen diese Aufgabe sogar drei Jahre oder noch länger wahr. Es hat mir viel Spaß gemacht, mich mit anderen Königinnen – wie zum Beispiel der Bierkönigin – über deren Amt und Wahl zu unterhalten. Ich wollte schon immer mal in das Biebricher Schloss. Dass ich dort nun als Gladenbacher Kirschenkönigin zu Gast sein durfte, war ein tolles Erlebnis.