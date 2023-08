Gladenbacher und Steffenberger Pfadfinder halten Sommercamp ab

Gladenbach/Steffenberg. In der Schulzeit trifft sich der christliche Pfadfinder-Stamm der „Royal Rangers“ freitags von 17 bis 18.30 Uhr auf einer Wiese am Rand von Gladenbach in Richtung Runzhausen. Für den Sommer haben die Pfadfinder sich jedoch ein Special überlegt: ein Sommercamp mit dem benachbarten Stamm aus Steffenberg. Unter dem Titel „geladen²“ fand das Camp mit über 50 Kindern zwischen 6 und 17 Jahren statt. Zusammen sind wir stärker als allein – das durften die Pfadfinder zum Beispiel bei der Camp-Olympiade mit den Ferienpasskindern in kleineren Gruppen erleben. Kinder und Erwachsene hatten trotz des regnerischen Wetters eine tolle Zeit. Zum Schulstart geht’s wieder weiter mit den regelmäßigen Stammtreffs. Mehr Infos gibt es bei Stammleiter Nathanael Kuhn unter Telefon 0163-6691773.