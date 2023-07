Gladenbachs neue Kirschenkönigin ist „glücklich und erleichtert“

Die neue Kirschenkönigin kann sich noch gut an Zeiten erinnern, in denen nicht zwei oder drei, sondern sechs oder sieben junge Frauen antraten, um Kirschenkönígin zu werden. In ihren Augen wäre es eine gute Sache, wenn es in Zukunft wieder dazu kommt. „Man muss einfach mal über seinen Schatten springen“, ist sie überzeugt. Sie selbst sei im Grunde nicht sonderlich selbstbewusst. Sie habe deshalb auch Sorge davor gehabt, was andere sagen, wenn sie erfahren, dass sie sich bewirbt. Dass sie vielleicht sogar ausgelacht wird. „Aber: „Da muss man dann drüberstehen. Und ich glaube, allein mitzumachen, hat mich in meiner Persönlichkeit schon weitergebracht.“