Gregor Hofmeyer ist neuer Vorsitzender des OHGV Gladenbach

Mit Blick auf das vergangene Wanderjahr zog Wanderwartin Heike Franz ein positives Fazit. Der Verein bot 24 Wanderungen an, an denen insgesamt rund 370 Menschen teilnahmen. Für die meisten absolvierten Wanderungen erhielten Evelyn und Hubert Kronenberger sowie Sabine Wagner die silberne Wandereichel. In diesem Jahr sind 22 Wanderungen und eine Fahrradtour geplant und es gibt Bratpartien an Himmelfahrt und im Frühherbst.