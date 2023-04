Halbtageswanderung auf dem Trödelsteinpfad

Gladenbach. Der OHGV Gladenbach begibt sich am Sonntag, 7. Mai, auf den Trödelsteinpfad bei Burbach, einen Rundweg nahe dem Rothaarsteig. Start ist am Wanderparkplatz Buchhellertal um 10 Uhr. Von dort geht es an der Buchheller entlang und dann bergauf zum Naturschutzgebiet Saukaute. Über den Nenkersberg erreichen die Wanderer die Trödelsteine nahe Emmerzhausen, eine rund 28 Millionen Jahre alte, seltene Säulenbasaltformation. Dort ist die Mittagsrast aus dem Rucksack geplant. Nach der Stärkung und dem Eintrag ins Gipfelbuch geht es über das Zink- und Bleierzbergwerk Grube Crone zurück zum Startpunkt. Die Tour ist rund elf Kilometer lang und überwindet rund 300 Höhenmeter. Trittsicherheit und Trekking-Stöcke werden empfohlen. Es führt Gregor Hofmeyer. Die Abfahrt zum Startpunkt erfolgt in Fahrgemeinschaften um 9 Uhr am Haus des Gastes in Gladenbach. Gäste sind willkommen.