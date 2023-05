Hinterländer Moped-Freunde startet zum Marathon

„Nach der Ankunft in Rüchenbach wollen wir den Tag gemeinsam mit Benzingesprächen, reichlich Essen und Kaltgetränken ausklingen lassen“, erzählt Dennis Stöfhas vom KKMSH. Fußballfans können sich am Abend das Pokalfinale anschauen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, das Moped über Nacht in einem verschlossenen Raum abzustellen. Die Maschine muss am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr abgeholt werden.