Hobbyhistoriker liefert Anekdoten aus Mornshausen

Ebenso erinnerte Homberger aber auch an manche Mornshäuser Originale, an die man gerne zurückdenke. Wie etwa die Frau, die auf die Frage, wie sie es nur schaffe, all die schwere Arbeit zu verrichten, lapidar antworte: „Een Fluch, do gitts.“ Von derselben Frau stammt auch der Ausspruch: „Häbt mir de Koarch in Oarch und zäijt mich en Geißgroawe.“