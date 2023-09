„Ich staune bloß“ – ein Konzert mit Joana in Gladenbach

Gladenbach. Die Sängerin und Liedermacherin Joana ist, obwohl schon seit Jahrzehnten auf der Bühne, immer am Puls der Zeit. Ihre deutschsprachigen oder badischen Lieder sind Perlen französischer Chansonkunst, mit Sprachwitz und Keckheit, ob in ihren Klassikern („De Hildegard Ihr Yuccapalm“, „Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr“, „Und mit dir wollt’ ich mal nach Gretna Green“) oder den ganz neuen. Ihre Texte sind poetisch, aber trotzdem politisch. So auch ihre Interpretation von Liedern aus der Zeit der 1848er-Revolution, dem Ursprung unserer Demokratiegeschichte. Ihr aktuelles Album „Tun wir was dazu“ ist für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert. Begleitet wird die Liederpoetin auf diversen Saiteninstrumenten von Adax Dörsam. Am Mittwoch, 18. Oktober, gibt Joana im Verdi-Bildungszentrum in Gladenbach ihr Konzert „Ich staune bloß“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei und Gäste sind willkommen.