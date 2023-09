Im „Fit for Life“ nicht nur gesund, sondern auch schön bleiben

Daraufhin habe er vier Ukrainerinnen, die auch in ihrer Heimat bereits in diesem Bereich gearbeitet haben, angeboten, diese Arbeit unter dem Dach des „Fit for Life“ fortzuführen. Ein erster Testlauf habe sehr gut funktioniert und sei auch von den Kunden sehr gut aufgenommen worden. Deswegen habe er sich entschlossen, diese Sparte zu einem dauerhaften Angebot zu machen. Termine für den Beauty-Salon können über das „Fit for Life“ vereinbart werden.