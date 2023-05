In der Kunst geht Rose auch ohne Dornen

Gladenbach. Getreu des Zitats „Blumen sind das Lächeln der Erde“ des amerikanischen Philosophen und Schriftstellers Ralph Waldo Emerson läuft derzeit im Café Fair in Gladenbach eine Ausstellung, in der ausschließlich Blumen zu sehen sind. Die Gemälde stammen von den Künstlern der Malgruppe Farbsinn, die ihre Werke bereits zum vierten Mal in dem Café ausstellen.