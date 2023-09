In einem Jahr feiert Friebertshausen ganz groß

In Bezug auf die derzeit anstehenden Projekte teilte Martina Merte mit, dass der mit einem Bauzaun umgebene Löschteich in diesem Jahr noch einen Stab-Gitterzaun erhalten soll. Für den Jugendraum wurde ein neuer Schrank gespendet, der die Leinwand aufnehmen könne. Ob für den Jugendraum eine Dartscheibe oder ein Dartautomat angeschafft wird, sei allerdings eine Kostenfrage, so Merte. Ein Briefkasten am Dorfgemeinschaftshaus soll in erster Linie die sogenannte „Dorfpost“ für den Ortsbeirat aufnehmen. Die Homepage enthält Hinweise auf die Dorfumfrage. Ein Baumstumpf vor dem Dorfgemeinschaftshaus soll in den nächsten Tagen mit einem runden Tisch eingefasst werden.