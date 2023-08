In Weidenhausen steht ein „Haus, in dem Kinder forschen“

Die Kinder des Betreuungsangebotes der Grundschule in Weidenhausen haben „vom Ei zum Küken“ geforscht. Denn das Hühnerei bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Forschen, zum Experimentieren, zum Basteln und zur Wissensvermittlung. Für das Forschungsvorhaben stellte der Förderverein der Adolph-Diesterweg-Schule in Weidenhausen das benötigte Material zur Verfügung. Ein Bereich in der Betreuung wurde zum „Labor“ umgestaltet und ein Brutapparat mit ein paar Eiern organisiert. Die Kinder sammelten Fragen, wie zum Beispiel: Sind alle Küken gelb? Passen zwei Küken in ein Ei? Wie bekommen die Eier einen Riss, wenn das Küken schlüpft?