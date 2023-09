Investor legt neue Pläne für Gladenbacher PV-Anlage vor

Das Unternehmen Energiequelle will eine 25 Hektar große PV-Anlage in der Sinkershäuser Gemarkung errichten. Ursprüngliche Pläne sahen die Anlage in unmittelbarer Ortsnähe vor. Neue Pläne rücken das Projekt weiter nach Nord-Osten und damit aus dem unmittelbaren Sichtfeld der Bürger. Sie soll den Strom für mehr als 5000 Haushalte produzieren.