Jägervereinigung Hinterland lädt zum Sommerfest und Jubiläum 

Gladenbach. Am Samstag, 17. Juni, feiert die Jägervereinigung Hinterland ihr Sommerfest sowie das 70-jährige Jubiläum ihrer Bläsergruppe - und lädt dazu alle Vereinsmitglieder und Freunde mit ihren Familien ein. Gefeiert wird ab 12 Uhr an der OHGV-Hütte in Gladenbach. Erwartet werden die Jagdhornbläsergruppen Frankenberg, Marburg, St. Hubertus Lahn-Ohm, die Dillkreis Jäger und die Marburger Parforcehornbläser. Highlight wird ein gemeinsamer Auftritt aller Bläsergruppen. Auf dem Programm steht unter anderem der „Jägerschlag“ der Jungjäger sowie die Überreichung des Jägerbriefes, eine Tombola, bei der als Gewinne Jagdeinrichtungen, eine Wochenendreise, Jagdmöglichkeiten und Abschüsse winken sowie eine Demonstration von Hirschrufen vom Europameister beziehungsweise deutschen Meister. Die Gäste werden mit Spezialitäten vom Wild bewirtet. Es gibt Wildgulasch, Wildfleischkäse und Wildbratwurst. Die Kinder können sich in der Hüpfburg oder beim Torwandschießen vergnügen.