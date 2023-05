Gladenbach. Das Trio „Jazzabel“ gibt am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr ein Konzert im Café Fair in Gladenbach. Mit ihren Interpretationen alter und neuer Jazz-Standards - und gelegentlichen Ausflügen in Blues, Pop und Chanson -nehmen die drei Musikerinnen Ellen Wieting (Gesang), Bettina Maier (Saxofon, Cajon) und Barbara Krzensk (Piano) ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro.