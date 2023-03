Jugendclub lädt zur Eröffnungsfeier

Gladenbach-Mornshausen. In Mornshausen wurde vor zirka drei Jahren ein Jugendclub gegründet, dessen acht Mitglieder einen Raum im Haus der Feuerwehr nutzen dürfen. Diesen Jugendraum haben die Mitglieder der selbst organisierten Freundesgruppe von Grund auf renoviert und neugestaltet. Der Jugendclub Mornshausen lädt nun für Samstag, 1. April, zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Veranstaltung findet von 15 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Jugendraumgebäude in der Raue Gaß 2a statt. Für die Besucher gibt es Kaffee und Kuchen sowie kleine Führungen. Dabei wollen die Jugendclub-Mitglieder Fragen beantworten und zeigen, was sie dort veranstalten.