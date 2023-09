Juggern, klettern, kreativ sein in Gladenbach

Gladenbach. Die Stadtjugendpflege Gladenbach hat ihr Programm für die Herbstferien vorgestellt: Los geht’s am Dienstag, 24. Oktober, mit einem Besuch der Soccer-Arena in Linden. Nach einigen schweißtreibenden Duellen geht es dann wieder nach Hause. Am Mittwoch, 25. Oktober, heißt es wieder Juggern. Juggern ist das neue, heiße Spiel aus den USA, in dem mit Pompfen um den Jug gekämpft wird. „Aufregend, wild und packend zugleich“, versprechen die Veranstalter. Am Donnerstag, 26. Oktober, fahren die Teilnehmer in eine Kletterhalle zum Bouldern. Klettern bedeutet dabei Klettern in Absprunghöhe. Aufgrund des großen Interesses in den Sommerferien bieten die Organisatoren dies nun in den Herbstferien noch einmal an. Bei Interesse können hier auch größere Wände mit Seil und Gurt erklettert werden. Am Freitag, 27. Oktober, gibt es sogar zwei Angebote. Morgens findet ein Kreativworkshop statt und abends soll die ausgefallene O-Lägparty aus den Sommerferien nachgeholt werden. Alle Angebote werden auf der Plattform www.bsj.feripro.de veröffentlicht, darüber erfolgt auch die Anmeldung. Eine Anmeldung ist ab sofort und bis zum 13. Oktober möglich.