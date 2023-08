Kinder genießen die Natur rund um Gladenbach mit allen Sinnen

Dieser führte die Waldläufer von der MGV-Hütte durch den Hain an der Schlossruine vorbei auf die Lammerich und von dort über den Würtenberg zum Vereinsheim an der Salzböde. Unterwegs gab es für die jungen Entdecker viel zu erkunden: Die Gruppe bestimmte Bäume und Blätter, untersuchte Holz und verschiedene Pflanzen und versuchte, die unterschiedlichen Gerüche des Waldes zuzuordnen. Zwischendurch berichteten die Kinder von ihren bisher gemachten Erfahrungen in der Natur, von Spaziergängen oder Campingausflügen mit der Familie.