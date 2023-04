Kindermusical über Martin Luther King geplant

Siegbach-Eisemroth. Das Team der MusicalKids Siegbach der evangelischen Kirchengemeinde lädt für Donnerstag, 27. April, um 17 Uhr zur Vorstellung seines neuen Projekts ins Eisemrother Gemeindehaus, Übernthaler Straße 13, ein. Geplant ist das Musical „Mission MLK 318“. Das packende Kindermusical mit Pop, Funk, coolen Raps, Gospelsongs und Balladen wirbt für ein gleichberechtigtes Miteinander und gleiche Chancen. Alle interessierten Kinder ab dem Vorschulalter und Jugendliche - natürlich auch über Siegbach hinaus - sind eingeladen, bei dem Projekt mitzumachen. Die Proben sollen alle zwei Wochen donnerstags in zwei Gruppen jeweils um 17 Uhr und 18 Uhr stattfinden. Weitere Informationen und Kontaktdaten gibt es via E-Mail an musicalkidssiegbach@gmx.de und kirchengemeinde-siegbach.ekhn.de. Ansprechpartnerin ist Steffi Simon, Telefon 0171-9350371.