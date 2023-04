Gladenbach-Weidenhausen. Der Tansania-Arbeitskreis der evangelischen Kirchengemeinde Weidenhausen-Römershausen lädt wieder ein zum Kirchencafé: Am Sonntag, 23. April, ab 15 Uhr warten im Gemeindehaus in Weidenhausen Kaffee und Kuchen auf die Gäste. Für Kinder gibt es eine Spielecke. Die Besucher können sich zudem Kirchenbilder in Brandmalerei von Gerhard Pfeifer anschauen.