Kirschblüte auf Wandertour erleben

Gladenbach-Erdhausen . Der OHGV „Edelweiß“ Erdhausen besucht auf einer Wandertour am Sonntag, 16. April, eines der größten Süßkirchengebiete Deutschlands, das Wetterauer Kirschendorf Ockstadt. Die Teilnehmer treffen sich in Erdhausen an der Bushaltestelle, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Abfahrt ist um 9.30 Uhr. Die Kirschblütenwanderung startet dann am Friedhofsparkplatz in Bad Nauheim (Homburger Straße). Eine Einkehr ist in der Straußwirtschaft „Zum Gerippe“ in Ockstadt vorgesehen. Die Strecke ist etwa 10 bis 12 Kilometer lang. Eine Anmeldung für die Tour ist erforderlich bei Burkhard Langefeld, Telefon 06462-7359.