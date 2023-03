Kleine Schritte statt großem Kreisverkehr?

In Gesprächen vor Ort, so die Christdemokraten, sei klar geworden, dass eventuell auch mit kleinen Maßnahmen eine Verbesserung herbeigeführt werden könne, wenn die große Variante Kreisverkehr nicht umsetzbar sein sollte. „Vielleicht macht es Sinn, die Beschilderung auf den Verkehrsinseln zurückzusetzen oder niedriger anzuordnen“, sagte Zachow. Und Christiane Becker fügte hinzu „man könnte auch prüfen, ob etwas von dem umliegenden Gebüsch und Strauchwerk entfernt werden kann, um die Sicht im Richtung Marburg zu verbessern“. Insgesamt sind die Kreistagsabgeordneten mit dem Ergebnis des Treffens zufrieden und streben an, die Ergebnisse im Sinne der Gladenbacher Stadtverordnetenversammlung auch auf Kreis- und Landesebene anzusprechen.