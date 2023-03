Gladenbach/Marburg. Unter dem Motto „So viel du brauchst“ rufen 15 Kirchen und Bistümer zur Aktion „Klimafasten 2023“ auf, das bedeutet, in der Fastenzeit den Alltag bewusster zu leben und mehr auf die Umwelt zu achten. Jede Fastenwoche widmet sich einem anderen Thema und bietet Anregungen, neue und klimaschonende Verhaltensweisen auszuprobieren und bestenfalls in den Alltag zu übernehmen. Auch das Diakonische Werk Marburg-Biedenkopf beteiligt sich an der Aktion. Wer möchte, kann in der Haspelstraße 5 in Marburg Informationen zu den einzelnen Wochenthemen erhalten. Darüber hinaus können Interessierte praktisch etwas für die Umwelt tun, indem sie dort Kleidung und Schuhe oder auch gebrauchte Handys und Ladegeräte zur Wiederverwertung abgeben, oder auch indem sie in den Läden des Diakonischen Werks in Marburg und Gladenbach einfach mal ein gebrauchtes Kleidungsstück statt eines neuen kaufen.