Konzert mit Marian Kuprat im Verdi-Bildungszentrum

Gladenbach. Der Essener Singer-Songwriter und Multi-Instrumentalist Marian Kuprat gibt ein Konzert im Verdi-Bildungszentrum Gladenbach (Schloßallee 33). Kuprat singt deutschsprachige Folk- und Folk-Rock-Lieder, in denen er durch Höhen und Tiefen geht, vom Sterben der Lieblingskneipe, von gescheiterten Musikern und flüchtigen Bekanntschaften erzählt, oder von einer Lovestory, die auf dem Boden der Realität landet. Lieder wie der Song „So ungefähr“, in dem der Traum von Frieden und Einigkeit platzt, der gesellschaftskritische Song „Keiner für Alle“ oder der Gute-Laune Song „Übermorgen“ zeigen die vielfältigen Facetten des Musikers. Im Rahmen der Woche der Mitbestimmung im Verdi-Bildungszentrum Gladenbach tritt Marian Kuprat am Donnerstag, 22. Juni, um 19.30 Uhr auf. Der Eintritt ist frei und Gäste sind willkommen.