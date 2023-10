Konzertreigen startet im Gladenbacher Cafe O-Läg 

Gladenbach. Mitten in den Herbst fällt der Beginn der Konzertreihe im Gladenbacher Café O-Läg. Am Samstag, 21. Oktober, ab 19 Uhr werden vier Bands das Café zum Beben bringen: Angeführt von Humanism aus Marburg, folgen die Aschaffenburger Hardcore-Band 2LegsBad und die Lokalmatadore der Hardcore-Punkband Ground2A. Abschließend werden Dying Breed aus Dillenburg das Publikum mit ihrem Hardcore/Metalcore in die Nacht entlassen. Die Besucher können selbst bestimmen, wie viel Eintritt sie bezahlen wollen in einer Spanne von 5 bis 8 Euro. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Veranstalter ist die Stadtjugendpflege Gladenbach.