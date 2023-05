Kostenlose Organspende-Tattoos in Marburg-Biedenkopf

Gladenbach. Ein Summen dringt aus dem „Blackheartink” an der Hauptstraße in Mornshausen, im Hintergrund läuft Rockmusik – Jenny „Jey“ Krämer und Vanessa Pfeiffer tauschen angeregt Neuigkeiten aus. Jey tätowiert ihrer Kundin gerade das Opt.ink auf die Daumenwurzel ihrer rechten Hand. Das Motiv besteht aus zwei halben und einem kompletten Kreis, die ineinander verschoben sind – in der Szene verbreitet es sich aktuell unter dem Namen „Organspende-Tattoo“. Der Name der Tätowierung ist an das Opt-in-System angelehnt. Das in Deutschland gebräuchliche System verlangt von einem Spender einen ausdrücklichen Nachweis als Zustimmung zu einer Organspende.