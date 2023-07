Kräuterwanderung am Samstag

Gladenbach-Römershausen. Der OGV Römershausen/Rachelshausen lädt alle Mitglieder und Interessierten für Samstag, 8. Juli, ein zur Kräuterwanderung mit der „Krautliesel“. Die Teilnehmer treffen sich um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof Römershausen. Für die etwa zweistündige Tour werden ein Körbchen oder Stoffbeutel, Messer oder Schere sowie ein kleines Schraubglas benötigt. Im Anschluss an die Wanderung sollen die gesammelten Kräuter in einem kleinen Workshop weiterverarbeitet werden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung wird jedoch erbeten bis zum 4. Juli bei Simone Velte-Kuhl (Telefon 0151-20285623), Günter Becker (0160-7730090) Melanie Krämer-Kowallik (0172-6637585) oder Stefanie Burk (0177-9415621).