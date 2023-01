Landkreis Marburg-Biedenkopf macht Lust aufs Tanzen

Ludmilla und Holger Dolfen geben in Gladenbach einen kleinen Einblick in den Profitanzsport. Holger Dolfen ist zweimaliger Deutscher Meister. (© Sascha Valentin)

Ludmilla und Holger Dolfen geben in Gladenbach einen kleinen Einblick in den Profitanzsport. Holger Dolfen ist zweimaliger Deutscher Meister. (© Sascha Valentin)

In der Reihe "Schaufenster Sport" stellt der Kreis derzeit die Tänzer in den Fokus. In Gladenbach haben nun verschiedene Gruppen die Vielfalt ihres Hobbys gezeigt.