Landsenioren Biedenkopf suchen einen neuen Vorsitzenden

Der Ziegelbrand, der Schieferabbau und auch der Nickelbergbau in Bellnhausen bildeten wichtige Arbeitsstätten für die heimische Bevölkerung. Dazu zählte auch der Abbau des bis 1857 geförderten Minerals „Zinnoberrot“ im „Lammerich“, das im Mittelalter als Untergrund von Goldbeschichtungen diente. In diesem Zusammenhang sprach Burk die Erzgewinnung durch die Kelten in Vorzeiten an und verwies dabei auf den Stadtteil Erdhausen, der bereits 839 als „Erzhusen“ genannt worden sei. Wichtig in diesem Zusammenhang sei auch die „Aurorahütte“, die 1849 aus der „Urbansmühle“ als Nickelhütte hervorging.