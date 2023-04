Gladenbach-Weidenhausen. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Buchhandlung Colibri findet am Mittwoch, 19. April, eine Lesung und Musik von Jürgen Werth statt. Beginn ist um 15 Uhr im Haus der Freien evangelischen Gemeinde Weidenhausen. Der Liedermacher Jürgen Werth, Jahrgang 1951, hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Seine bekanntesten Lieder sind „Du bist du“ (Vergiss es nie) und „Wie ein Fest nach langer Trauer“, mit einer Melodie von Johannes Nitsch. Werth war seit 1973 beim Evangeliums-Rundfunk (ERF) in Wetzlar tätig, seit 1986 als Chefredakteur, ab 1994 als Direktor. Ab 2014 moderierte er auch Fernsehsendungen im ERF 1. Er lebt nun als freier Autor in Wetzlar. Alle Gäste sind - kostenfrei - zu Kaffee und Kuchen eingeladen.