Linke diskutieren mit Bürgern

Gladenbach/Wetter. Die hessische Linksfraktion ist mit 20 konkreten Vorschlägen zur Überwindung von Armut und ihren Folgen in ganz Hessen unterwegs und möchte diese mit den Bürgern vor Ort diskutieren. Am Donnerstag, 22. Juni, macht die „Linke Bus-Tour für soziale Teilhabe und gegen Armut“ Halt in Gladenbach und Wetter und derKreisverband der Linken Marburg-Biedenkopf begrüßt den Marburger Landtagsabgeordneten Jan Schalauske dazu am gemeinsamen Infostand. Von 11 bis 13 Uhr befindet sich der Infostand auf dem Marktplatz in Gladenbach und von 14 bis 16 Uhr in Wetter am Standort „Alter Graben“ in Fahrtrichtung „Am Untertor“.