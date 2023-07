Linnemann erläutert CDU-Grundsatzprogramm

Gladenbach. Die heimischen CDU-Verbände laden für Mittwoch, 19. Juli, zu einem weiteren „Hinterländer Abend“ ein. Hauptredner des Abends ist Carsten Linnemann (MdB). Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU spricht über „Das neue CDU-Grundsatzprogramm – Aufbruch und Erneuerung“. Beginn ist um 19 Uhr im Haus des Gastes in Gladenbach (Karl-Waldschmidt-Straße 5). Einlass ist ab 18.30 Uhr. Eine Anmeldung bis zum 16. Juli wird erbeten, unter Telefon 06421-22053 oder via E-Mail an unter info@cdu-marburg-biedenkopf.de. Essen und Getränke werden auf Selbstzahlbasis abgerechnet.