„Little Bird“ vereinfacht Anmeldung in Gladenbachs Kindergärten

Die Impulse dafür seien bereits 2021 durch eine Anfrage aus der Politik gegeben worden, erläuterte Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) bei der Vorstellung des Portals. Die Stadt habe daraufhin Anbieter solcher digitalen Lösungen unter die Lupe genommen und sich aufgrund der einfachen Bedienbarkeit für „Little Bird“ entschieden, sagte Kremer weiter. „Eltern erreichen das neue Portal unter der Adresse https://portal.little-bird.de/Suche/Gladenbach“, erklärte Kremer weiter. Dort finden Interessenten auch eine Übersicht der Kindergärten in der Kernstadt und den Stadtteilen, die dem ersten Kennenlernen dienen soll. Haben sie ihre Wahl getroffen, können die Eltern für ihr Kind bis zu drei Kindergärten anfragen. Die freien Plätze werden in dem System automatisch angezeigt. Anschließend müssen sie ein Formular mit dem Namen, ihrer Adresse und den Wunschkindergärten ausfüllen, um den weiteren Prozess in Gang zu setzen.