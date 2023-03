Männerdämmerschoppen zur energiepolitischen Lage

Gladenbach. Die Evangelische Kirchengemeinde Gladenbach lädt alle Männer nach drei Jahren Pause wieder zum Männerdämmerschoppen ein: Dieser findet am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Blankenstein in Gladenbach (Dr.-Berthold-Leinweber-Straße 3) statt. Jörg Hartmann, Geschäftsführer der EAM Netz GmbH, referiert über das Thema „Aktuelle energiepolitische Lage und Herausforderungen zur Sicherstellung der Energieversorgung in Deutschland“. Der Abend beginnt mit einem Abendessen und kalten Getränken. Dafür wird ein Kostenbeitrag von 10 Euro erhoben. Anschließend folgt der Vortrag. Zwischendurch gibt es einige musikalische Beiträge am Klavier. Interessierte melden sich an bis zum 20. März bei Christoph Schneider, Telefon 06462-407764, oder bei Hartmut Schwichtenberg, Telefon 06462-6819.