Marburger Ausblicke genießen

Gladenbach. Der OHGV Gladenbach wandert am Sonntag, 2. April, die Wandertour „Marburger Ausblicke“ und erlebt die Natur mitten in der Stadt. Von der Elisabethkirche führt der Weg über steile Treppen und auf schmalen Pfaden durch einen Buchenwald zu Panoramablicken auf die Stadt Marburg, etwa ins Lahntal, auf die Türme der Elisabethkirche oder das Marburger Schloss. Die mittelschwere Wanderung ist rund neun Kilometer lang. Trekking-Stöcke werden empfohlen. Beginn ist um 10 Uhr an der Elisabethkirche. Die Anreise erfolgt per Buslinie 383 ab Gladenbach (Abfahrt 8.57 Uhr) oder in Fahrgemeinschaften ab Haus des Gastes (Abfahrt 9.30 Uhr). Rucksackverpflegung ist angesagt. Es führen Karin Friebertshäuser und Liesel Zeilinga. Gäste sind willkommen.