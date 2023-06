Kirchenpräsident Dekanatskirchentag „Medienbischof“ Gladenbach

Biedenkopf/Gladenbach. Vieles muss anders werden in den evangelischen Kirchengemeinden: Der Reformprozess „ekhn2030“ sowie der demografische und gesellschaftliche Wandel machen Schritte erforderlich, die auch beim Kirchentag des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach am Sonntag, 25. Juni, in Gladenbach Thema sein werden. „Hoffentlich wird´s – wenn Kirche sich verändert“ ist der Titel der Podiumsdiskussion, bei der auch Kirchenpräsident Volker Jung und Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer als Vertreter der Kirchenleitung auf der Bühne Stellung beziehen werden.