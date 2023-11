Moment Mal: Dialekt verbindet

In Zeiten, in denen man sich kaum äußern kann, ohne sich mit den Begriffen „gendern“, „political correctness“ und dergleichen rumzuschlagen, sollte man nie vergessen, wo man herkommt. Allzu oft erinnern mich aktuelle Debatten an George Orwells 1984. Da tut ein „Wey schieh, doss each jonge Leu noch platt schwetze.“ wirklich gut.