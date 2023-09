„Monsters of Tribute“ ehrt Hardrock-Giganten in Fronhausen

© Still Counting

© Still Counting

Die Gastgeber des „Monsters of Tribute“ sind ein Garant auf ausgelassene Stimmung: „Still Counting“ zelebrieren die Songs der frühen „Volbeat“-Tage als auch aktuelle Hits der Dänen.

Die Gastgeber des „Monsters of Tribute“ sind ein Garant auf ausgelassene Stimmung: „Still Counting“ zelebrieren die Songs der frühen „Volbeat“-Tage als auch aktuelle Hits der Dänen.

Das sechste „Monsters of Tribute“ steht am 21. Oktober an. Die Festival-Organisatoren von „Still Counting“ begrüßen dazu internationale Gäste. Hier gibt es Tickets zu gewinnen.