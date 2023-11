„Move“ spendet an Immanuel

Werner Klingelhöfer und Anette Wetterau vom Vorstand des Hospizdienstes sowie Koordinatorin Doris Pitzer bedankten sich beim „Move“-Team für die Geldspende: „Sie ist ein Zeichen der Ermutigung und des Mitgefühls!“ Gleichzeitig kündigten sie die Einführung von elf neuen Hospizbegleiterinnen und einem Hospizbegleiter an. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung für ihren Dienst werden die neuen Hospizbegleiter nun am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Gladenbach-Erdhausen eingesegnet. Musikalisch umrahmt wird dieser Gottesdienst vom Harmonikaorchester Hartenrod. Zum Gottesdienst lädt der Hospizdienst alle Interessierten ein. Weitere Informationen zum Hospizdienst Immanuel finden Interessierte online auf www.hospizdienst-immanuel.de oder auf Instagram: move_dautphetal.