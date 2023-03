Musikalisch den Frühling feiern!

Gladenbach. „Musikalisch in den Frühling …“ – lautet das Motto für einen Konzertabend, an dem der Musikverein 1911 Gladenbach alle Musikfreunde dazu einlädt, gemeinsam mit ihm den Frühling zu feiern. Das Orchester unter der Leitung von Michael Werner hatte mit dem Neujahrskonzert, das die Musiker und Musikerinnen zusammen mit den Kameraden vom Musikverein Bad Endbach gestalteten, schon einen fulminanten Auftakt in die neue Konzertsaison 2023. Am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr konzertiert das Orchester nun im Haus des Gastes in Gladenbach und hat dafür einen bunten Melodienstrauß vorbereitet. Das abwechslungsreiche Programm bietet dem Publikum unter anderem bekannte (Musical-)Melodien, Filmmusik, schmissige Märsche, moderne Blasmusik sowie böhmische Klassiker. Karten kosten sieben Euro im Vorverkauf. Die Tickets sind erhältlich bei der SEB Gladenbach, im Schuhhaus Zacharias und bei allen Musikern. An der Abendkasse kosten die Tickets neun Euro. Der Einlass beginnt ab 19 Uhr.