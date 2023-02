Gladenbach. „Musikalisch in den Frühling …“, geht es mit dem Musikverein 1911 Gladenbach unter der Leitung von Michael Werner. Am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr konzertiert das Orchester im Haus des Gastes in Gladenbach und hat einen bunten Melodienstrauß vorbereitet – mit bekannten Musical-Melodien, Filmmusik, schmissigen Märschen, moderner Blasmusik sowie böhmischen Klassikern. Karten kosten 7 Euro im Vorverkauf und sind erhältlich bei der SEB Gladenbach, Schuhhaus Zacharias und allen Musikern. An der Abendkasse kosten die Tickets 9 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.