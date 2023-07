„nass+dreckig“ trotzen in Gladenbach dem Schmudelwetter

Die Gladenbacher wissen von den Auftritten der Band aus den vergangenen Jahren allzu gut, was sie von den Jungs aus Dautphetal und Biedenkopf erwarten können: herrlich handgemachten Old-School-Rock mit eingebauter Mitsing-Garantie. Daran änderte auch der Regen nichts. Zu Rockklassikern wie Lynyrd Skynyrds „Sweet Home Alabama“ oder Norman Greenbaums „Spirit in the Sky“ und den Hits der Rolling Stones, Kinks oder Huey Lewis & the News konnten die Fans kräftig mitsingen. Sie verbreiteten so trotz Miesepeterwetters gute Laune auf dem Marktplatz.