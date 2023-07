„Nautilust“ in Gladenbach öffnet nach Rohrbruch wieder

Gladenbach. Auf sprudelndes Wasser ist ein Schwimmbad eigentlich angewiesen. Allerdings kann das erfrischende Nass auch eine komplette Freizeitanlage lahmlegen. So geschehen am Wochenende in Gladenbach. Die defekte Hauptwasserverteilung im „Nautilust“ ist mittlerweile repariert, der Betrieb läuft seit Montagnachmittag (17. Juli) wieder.