Neue Ehre für einen Gedenkstein in Gladenbach

Gladenbach. Das Gedenkmal in der Ammenhäuser Straße in Gladenbach soll wieder ansehnlich hergerichtet und aufgewertet werden. Das wollen die Anwohner in der ehemaligen Siedlung und werden dabei vom Ortsbeirat Gladenbach unterstützt. Bei seiner jüngsten Sitzung hat der vor Ort mit den Bürgern über deren Vorstellungen gesprochen.