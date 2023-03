Neue Heizung für Concordia Mornshausen

Dieser übernimmt die Kosten in Höhe von 4.950 Euro für den Austausch der alten Heizkörper durch neue, wesentlich stromeffizientere Modelle. „Vereine leisten einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft. Es wäre schlimm, wenn sie aufgrund der aktuellen Krise in ihrem Bestehen gefährdet würden. Gerne unterstützen wir den Gesangsverein daher bei seinem Vorhaben“, sagte Ulrike Oberüber, Leiterin der Marburger Filiale der Sparda-Bank-Hessen, bei der Spendenübergabe an den Vereinsvorsitzenden Hans Jürgen Schmidt im Vereinsheim in Gladenbach-Mornshausen.