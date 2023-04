Neue Wehrführung in Bellnhausen

Für 2023 plant der Feuerwehrverein Bellnhausen am 30. April die Umrüstung der etwa 25 Meter hohen „Weihnachtskerze” in einen traditionell geschmückten Maibaum. Am Samstag, 8. Juli, folgt eine Bratpartie, am Sonntag, 9. Juli, das inzwischen traditionelle Suppenfest. Es wird neben dem Verkauf von Suppenvariationen auch wieder ein Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen stattfinden.